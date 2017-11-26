В Подмосковье задержали похитителей крупной партии красной икры

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Сотрудники МВД задержали похитителей красной икры в Москве стоимостью более 900 тысяч рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудники МВД России задержали грабителей, похитивших у предпринимателя контейнеры с красной икрой стоимостью более 900 тысяч рублей", — сказала Волк.
По ее словам, злоумышленники были задержаны на 111 километре трассы М-4 "Дон" в районе Каширы. Ими оказались 27-летний и 28-летний уроженцы Старого Оскола.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ "Грабеж", с подозреваемыми проводятся необходимые следственные действия", — добавила Волк.