СК возбудил дело после гибели офицера Росгвардии в Армавире

КРАСНОДАР, 26 ноя — РИА Новости. Следственный комитет возбудил дело по статье "убийство" после гибели врио начальника отдела вневедомственной охраны по Армавиру, сообщили РИА Новости в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в Армавире в ночь на воскресенье. По данным пресс-службы Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии, офицер стал очевидцем конфликта и попытался его предотвратить. В результате он получил ранение и скончался в больнице. Инцидент произошел в неслужебное время.

"Возбуждено уголовное дело по части 2, статьи 105. Обстоятельства, причины и мотивы конфликта еще неизвестны", — сообщили в следственном комитете.

На месте происшествия работают следователи-криминалисты.