В Армавире погиб врио руководителя вневедомственной охраны

КРАСНОДАР, 26 ноя — РИА Новости. Врио начальника отдела вневедомственной охраны по Армавиру погиб, пытаясь предотвратить конфликт во внеслужебное время, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ.

Инцидент произошел в Армавире в ночь на воскресенье около 03.20 мск.

"Врио начальника отдела вневедомственной охраны по городу Армавиру стал очевидцем конфликта, который попытался предотвратить. В результате офицер получил ранение и скончался в больнице, куда был доставлен", — говорится в сообщении. Уточняется, что инцидент произошел во внеслужебное время.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.