В Волгоградской области в ДТП с участием "Газели" погибли четыре человека

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Четыре человека погибли, еще четверо госпитализированы в результате столкновения ВАЗа с грузопассажирской "Газелью" в Волгоградской области; легковой автомобиль ехал на "летней резине" во время первого снега, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по области Антон Корнаухов.

Авария произошла накануне вечером на трассе Р-226 в Среднеахтубинском районе области. "Водитель ВАЗ-2111 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "Газелью", — сказал собеседник.

В результате аварии в легковом автомобиле погибли четыре человека, включая ребенка пяти-шести лет. В "Газели" пострадали четыре человека, в том числе два ребенка 2016 и 2009 годов рождения.

В субботу в Волгоградской области выпал первый снег. "Автомобиль ВАЗ ехал на летней резине, что могло стать одной из причин аварии", — отметил собеседник.