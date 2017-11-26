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Происшествия

"Бусидо" воров в законе. Самые парадоксальные законы жизни преступного мира

08:0026.11.2017
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЗаключенные исправительной колонии общего режима №2 во Владимирской области во время прогулкиЗаключенные исправительной колонии общего режима №2 во Владимирской области во время прогулки
© РИА Новости / Максим Блинов
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Москва, 26 ноя — РИА Новости, Андрей Григорьев. Почитай родителей, не лги, не предавай, живи скромно — это не библейские заповеди и не клятва пионера, а свод основных воровских правил, появившихся в России в начале XX века. Криминальные авторитеты умудрялись "совмещать" коварные преступления и нравственные ценности, а своему неписаному "кодексу чести" поклонялись не менее щепетильно, чем японские самураи знаменитому бусидо. Вместе с воровскими формировались и законы тюремные. Им должны были следовать все без исключения арестанты. РИА Новости публикует подборку самых необычных воровских и тюремных правил.

Жить скромно

Парадоксально, но "правильный" вор в законе должен жить в скромности, не иметь квартир, машин и сбережений. Все средства отдавать в общую кассу, так называемый общак. Ворам запрещалось носить на теле дорогие украшения. Максимум — татуировки, подтверждающие статус. Считается, что это правило появилось в воровском кодексе одним из первых. Кстати, одни исследователи истории преступного мира полагают, что основателем кодекса был бывший каторжанин и герой Гражданской войны Михаил Винницкий по кличке Мишка Япончик. Другие приписывают появление свода криминальных законов сотрудникам НКВД, которые использовали авторитетов для контроля за порядком в разветвленной сети ГУЛАГ.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкИсправительная колония общего режима №2 во Владимирской области
© РИА Новости / Максим Блинов
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Исправительная колония общего режима №2 во Владимирской области

У современных преступников скромность из моды уже вышла — все больше криминальных авторитетов стараются переехать в роскошные особняки и пересесть на элитные иномарки. Из последних воров старой формации знатоки криминальной субкультуры выделяют Василия Бабушкина по кличке Вася Бриллиант, бывшего заключенного известной соликамской колонии для особо опасных преступников "Белый лебедь".

© РИА Новости / Илья ГорбуновНа территории исправительной колонии особого режима для пожизненно осужденных "Черный дельфин" в городе Соль-Илецк
© РИА Новости / Илья Горбунов
На территории исправительной колонии особого режима для пожизненно осужденных "Черный дельфин" в городе Соль-Илецк

Не вооружаться

Как правило, в преступной среде часто возникают споры за территорию и сферы влияния. Разрешить разногласия мирным путем у криминальных элементов всегда считалось высшей формой "дипломатии". Поэтому вор никогда не должен был брать в руки нож или пистолет. Это правило все же довольно условно, поскольку всю "грязную" работу "законник" без зазрения совести мог поручить своим "подчиненным", стоящим рангом ниже. 


© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкМини-футбол среди осужденных ИК-2 ГУФСИН по Новосибирской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Мини-футбол среди осужденных ИК-2 ГУФСИН по Новосибирской области

Наиболее уважаемыми в криминальном мире традиционно были не убийцы и насильники, а карманники, домушники и взломщики. Работники этих преступных "специальностей" отличались изворотливостью, ловкостью рук и неплохой выдержкой. Со временем они не только стали "элитой" криминального мира, но и возглавили его. В Советском Союзе этих людей называли "ворами в законе". Решение о присвоении такого статуса принималось на специальной сходке и называлось "коронацией". Как отмечают сами уголовники, сейчас это понятие в бандитской среде сильно дискредитировано, поскольку "ворами в законе" могут стать даже те, кто ни разу не был за решеткой. А это прямо противоречит "уставу".

© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВологодская тюрьма
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Вологодская тюрьма

Садиться на нары

Каким бы неуловимым и "талантливым" ни был вор, он не мог себе позволить долго находиться на свободе и должен был в обязательном порядке периодически попадать за решетку. Это делали для того, чтобы сменить в колонии другого авторитетного вора, срок которого подходил к концу. "Законники" меняли друг друга, поддерживая таким образом контроль над сообществом и за колючей проволокой. При этом признавать себя виновными в совершении преступления им категорически запрещалось.

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкКолония строгого режима в поселке Мелехово Владимирской области
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Колония строгого режима в поселке Мелехово Владимирской области

Уважать родителей

Особняком в неписаном своде воровских правил стоит почитание родителей. Этого закона многие авторитеты придерживаются и по сей день. Его соблюдают даже несмотря на то, что некоторые представители воровской касты понятия не имеют, кем были их мать или отец, — порядочными людьми или циничными преступниками. 

Следовать своим базовым правилам "законникам" нужно было до конца жизни. Малейшее отступление от них каралось лишением "титула" или даже смертью. Что интересно, этим людям не разрешалось сотрудничать с правоохранительными органами, иметь семьи или работать. Доход они могли получать только от продажи награбленного. Также каждый уважающий себя вор должен был обязательно уметь играть в карты, но при этом, что интересно, жульничать строго запрещалось.


© РИА Новости / Михаил ФомичевПерейти в фотобанкВладимирский централ
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Владимирский централ

"Следить за языком"

Кроме воровских законов, есть также тюремные, которых стараются придерживаться многие арестанты. Например, ругаться матом за решеткой до сих пор считается дурным тоном. Причин этого, по наблюдениям знатоков криминальной субкультуры, несколько. Во-первых, на зоне существует свой блатной язык — "феня", которым матерые арестанты очень дорожат. Чтобы матерщина не загрязняла "родной" тюремный жаргон, в общении ее избегают. Во-вторых, в колониях очень важно "следить за своим языком": любое нецензурное слово может задеть чувства кого-нибудь уголовника и привести к кровопролитному конфликту. 

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкИсправительная колония в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Исправительная колония в Приморском крае

Не красть

Примечательно, что хотя на воле основным видом заработка многих заключенных было воровство, за решеткой от прежних занятий им приходится отказаться. Красть у своих сокамерников в колониях и тюрьмах считается едва ли не самым позорным поступком, а пойманный на этом арестант автоматически переходит в касту "крыс" и теряет всякое доверие сокамерников. Лишиться привилегированных позиций в тюремной иерархии можно и абсолютно случайно — достаточно без спроса взять какую-нибудь чужую вещь, например книгу. Этого достаточно, чтобы быть обвиненным в воровстве. Без спроса брать можно только вещи с общего стола. 

© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкКолония для пожизненного заключения на острове Огненный
© РИА Новости / Антон Денисов
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Колония для пожизненного заключения на острове Огненный

 

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