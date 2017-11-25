Около 95% жителей Ингушетии, воевавших на стороне ИГ*, ликвидированы

НАЛЬЧИК, 25 ноя – РИА Новости. Около 95% воевавших на стороне запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ) жителей Ингушетии уничтожены, сообщил глава республики Юнус-Бек Евкуров.

"По имеющимся данным, воевать на стороне ИГ* уехали 67 жителей Ингушетии, без учета членов их семей. Из них в живых осталось только около 5%, остальные были уничтожены", — приводит пресс-служба слова Евкурова.

Ранее прокуратура Ингушетии сообщала, что более 90 жителей республики объявлены в международный розыск за участие в боевых действиях на территории Сирии на стороне запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство"*.

* Террористическая организация, запрещена в России