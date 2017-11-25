В Наро-Фоминске расследуют избиение двухмесячного младенца

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Полиция и органы опеки в Наро-Фоминске проводят проверку в связи с сообщениями об избиении младенца, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Наро-Фоминского района.

Ранее СМИ сообщили, что в подмосковном Наро-Фоминске был сильно избит двухмесячный ребенок. По данным РЕН-ТВ, у младенца диагностировали перелом теменной и затылочной костей, нескольких ребер и левого бедра.

"На данный момент на месте органы опеки, отдел по несовершеннолетним, полиция. Предпринимаются все необходимые действия", — отметил собеседник агентства.