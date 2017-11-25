В ДТП под Кировом погибли четыре человека

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Четыре человека погибли и еще четыре пострадали, в том числе двое детей, при столкновении двух легковых автомобилей в Кирово-Чепецком районе Кировской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"На 18-м километре автодороги Р-169 Киров – Вятские Поляны в одном километре от населенного пункта Бурмакино столкнулись две легковушки. Пострадали восемь человек, четверо из них погибли, еще четыре человека, в том числе два ребенка, госпитализированы в больницу Кирова", — сказал собеседник агентства.

Обстоятельства ДТП выясняются.