ГИБДД проверяет видео с ребенком за рулем Gelandewagen на МКАД

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В ГИБДД изучают видеоролик, на котором ребенок за рулем автомобиля едет по МКАД, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Видеозапись была опубликована в Instagram-аккаунте majorka 777. "Мелкий с 4-х лет двигается на "Гелике", — говорится в подписи к видео.

На кадрах видно, что ребенок сидит на коленях женщины-водителя, причем она почти не помогает ему держать руль. Автомобиль при этом движется с достаточно высокой скоростью и перестраивается из одного ряда в другой.