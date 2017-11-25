Все липецкие школьники, которым стало плохо на уроке, выписаны из больницы

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 ноя — РИА Новости. Все школьники, которые были госпитализированы в Липецке в пятницу из-за плохого самочувствия, получили от врачей разрешение вернуться домой, сообщил РИА Новости в субботу представитель администрации области.

Инцидент произошел в средней школе №35 села Сселки в Липецке. ГУМЧС по региону проинформировало, что во время занятий ученикам пятого класса стало плохо, они почувствовали тошноту и головокружение. По последним данным, медпомощь потребовалась 28 ученикам. Специалисты в числе прочих прорабатывают версию воздействия на детей ультразвука из мобильного приложения, которое скачал один из учеников.

"Все школьники выписаны", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что некоторые из ребят пока остаются в стационаре, возможно, до утра воскресенья, потому что родители еще не успели забрать их – ребята проживают в пригороде Липецка.