В Чувашии после ДТП, в котором погибли пять человек, возбудили дело

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноя — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения после ДТП в Чувашии, где погибли 5 человек, а еще двое госпитализированы в реанимационное отделение, сообщило республиканское МВД.

ДТП произошло в пятницу около 17.15 мск на 709-м километре трассы М-7, неподалеку от деревни Старое Янситово. По предварительным данным, микроавтобус Opel выехал на полосу встречного движения, столкнулся с фурой "МАЗ". В результате ДТП пять человек погибли, двое травмировано. Микроавтобус не был рейсовым.

"По факту ДТП возбуждено уголовное дело "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Обстоятельства выясняются", — говорится в сообщении МВД.

Среди погибших — житель Тульской области 1974 года рождения, предположительно, водитель микроавтобуса, а также три жителя Казани 1952, 1976 и 1980 годов рождения и женщина 1989 года рождения из Марий Эл. Получившие ранения — уроженцы Узбекистана 1991 года рождения.

Как сообщили РИА Новости в субботу в реанимационном отделении Новочебоксарской городской больницы, состояние пострадавших в настоящее время оценивается как стабильно тяжелое.