В Москве перед судом предстанут главари ОПГ, обманувшей пенсионеров

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Пятеро главарей этнической организованной преступной группы, обвиняемые в хищении более 90 миллионов рублей у московских пенсионеров под видом продажи фильтров для воды, предстанут перед судом, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Ранее сообщалось, что фигуранты дела похитили более 90 миллионов рублей, продавая бытовые фильтры для очистки воды пенсионерам, ветеранам и инвалидам, заключая с ними фиктивные кредитные договоры. В состав преступной группы входило более 35 участников, а ее организаторами были выходцы из Северо-Кавказского федерального округа, а также жители Грузии и Армении.

"Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве окончено предварительное расследование уголовного дела по обвинению пяти руководителей преступного сообщества в создании организованной группы с целью хищения денежных средств у социально незащищенных слоев населения под видом продажи систем фильтрации воды… По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ", — сказала она.

Волк добавила, что в настоящее время пяти организаторам предъявлено обвинение, уголовное дело направлено в Зеленоградский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Как отметила Волк, в июле текущего года предварительное расследование в отношении двух участников преступного сообщества было окончено. Суд признал подсудимых виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет. В сентябре 2016 года в отношении подозреваемых было возбуждено дело по статье 210 УК РФ "организация преступного сообщества или участие в нем". Также в октябре было направлено в суд уголовное дело в отношении 11 соучастников.