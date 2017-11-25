ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 ноя – РИА Новости. Второй подозреваемый в надругательстве над екатеринбургской девочкой задержан в пригороде Казани, заявил в субботу РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы ищут двух мужчин, которые вечером 14 ноября надругались над 12-летней девочкой в Екатеринбурге. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Один из подозреваемых был задержан в ночь на 18 ноября.

"Сотрудники полиции из подразделения уголовного розыска свердловского ГУ МВД совместно с коллегами из Казани установили личность второго подозреваемого, а затем задержали его в частном доме в пригороде Казани. Это гражданин 1984 года рождения. Операция проводилась накануне ночью. Его под конвоем самолетом доставили в Екатеринбург. В ближайшее время состоится допрос с предъявлением обвинения", — сказал Горелых.

Он уточнил, что до приговора суда сотрудники угрозыска будут осуществлять сопровождение дела. Кроме того, они проверят задержанного на причастность к другим аналогичным преступлениям.

"Операция по его задержанию проводилась под руководством начальника убойного отдела полковника полиции Алексея Искоренкова, а непосредственно брали насильника сыщики этого же подразделения управления уголовного розыска майор полиции Евгений Логвинский, подполковник полиции Сергей Шворяк и старший лейтенант полиции Максим Боганик", — добавил Горелых

Информацию подтвердил старший помощник руководителя свердловского СУ СК РФ Александр Шульга.

"В ближайшее время с участием задержанного планируется провести комплекс необходимых следственных действий, предъявить ему обвинение по статье "насильственные действия сексуального характера" и обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказал Шульга РИА Новости.