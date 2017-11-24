В Мурманске в результате взрыва газа в жилом доме повреждены пять квартир

На месте пожара в жилом доме в Мурманске. 24 ноября 2017

На месте пожара в жилом доме в Мурманске. 24 ноября 2017

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Пять квартир, по уточненным данным, повреждены при взрыве бытового газа в жилом доме в Мурманске, угрозы обрушения конструкций нет, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"Повреждения получили пять квартир, две из них с деформацией конструкций на пятом этаже", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, возобновлена подача электроэнергии, газа, холодной и горячей воды, а также отопления в квартиры с первого по пятый подъезды. Жители начали возвращаться в свои квартиры.

Собеседник агентства отметил, что на заседании комиссии по ЧС приняты решения по проведению восстановительных работ в повреждённых квартирах и представлению временного жилья нуждающимся.

Хлопок газа и пожар произошли в пятницу вечером в жилом пятиэтажном доме в Мурманске. По разным данным, в результате пострадали один или два человека.