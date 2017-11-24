На Урале в результате столкновения легковушки и тягача погибли три человека

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 ноя – РИА Новости. Легковушка и тягач столкнулись в Свердловской области, в результате погибли три человека, сообщает в пятницу региональное УГИБДД.

По данным управления, трагедия произошла на 88-м километре трассы "Екатеринбург – Реж – Алапаевск". По информации полиции, автомобиль Nissan Almera занесло, машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с седельным тягачом Freightliner Century.

"После столкновения седельный тягач съехал в правый кювет по ходу своего движения. В результате столкновения на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи от полученных ранений погибли водитель и двое пассажиров автомобиля Nissan Almera, пассажирка с полученными ранениями на автомобиле скорой медицинской помощи доставлена в приемное отделение ГАУЗ СО "Режевская ЦРБ", — уточняет ведомство.