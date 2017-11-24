Прокуратура проводит проверку после взрыва газа в жилом доме в Мурманске

На месте пожара в жилом доме в Мурманске. 24 ноября 2017

На месте пожара в жилом доме в Мурманске. 24 ноября 2017

МУРМАНСК, 24 ноя – РИА Новости. Прокуратура Мурманской области проводит проверку по факту взрыва газа в жилом доме, в ходе которой будет дана оценка деятельности контролирующих органов, соблюдения требований безопасности при эксплуатации газового оборудования, сообщается на сайте региональной п

По указанию прокурора области Василия Щербакова прокуратурой Первомайского административного округа Мурманска организована проверка по факту взрыва бытового газа в квартире 90 в жилом доме 78 на улице Зеленой в пятницу вечером, отмечается в сообщении.

"В ходе этой проверки будет дана оценка деятельности контролирующих органов, соблюдению требований безопасности при эксплуатации и обслуживании газового оборудования", — говорится в сообщении.

Как сообщили в прокуратуре, в результате происшествия два человека госпитализированы. "Скорейшее установление причин произошедшего, надлежащая помощь жильцам дома, устранение последствий находится на особом контроле прокуратуры области", — отметили в ведомстве.