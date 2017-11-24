После ЧП в жилом доме в Мурманске возбудили уголовное дело

Сотрудники противопожарной службы у жилого дома в Мурманске, где произошел взрыв бытового газа. 24 ноября 2017

Сотрудники противопожарной службы у жилого дома в Мурманске, где произошел взрыв бытового газа. 24 ноября 2017

МУРМАНСК, 24 ноя – РИА Новости. Следователи в Мурманске возбудили уголовное дело по факту хлопка газа в жилом доме, в результате которого есть пострадавшие, сообщила РИА Новости представитель регионального СУСК Наталья Тростина.

"Дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью", — отметила Тростина. Она добавила, что следствие изымает документацию, связанную с эксплуатацией газового оборудования дома, допрашивает свидетелей, назначены необходимы экспертизы.

Хлопок газа и пожар произошли в пятницу вечером в жилом пятиэтажном доме в Мурманске. В результате, по разным данным, пострадали один или два человека.