Двое пострадавших в ДТП в Чувашии находятся в тяжелом состоянии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноя – РИА Новости. Два человека, пострадавшие в результате ДТП в Чувашии, госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщает министерство здравоохранения республики.

По информации МВД по Чувашии, ДТП произошло в пятницу около 17.15 мск на 709-м километре трассы М-7, неподалеку от деревни Старое Янситово. По предварительным данным, Opel выехала на полосу встречного движения и столкнулся с фурой "МАЗ". В результате ДТП пять человек погибли, двое травмировано. На месте работает следственно-оперативная группа.

"В результате ДТП пострадало семь человек: пять человек погибло на месте в результате травм, несовместимых с жизнью; еще двое пострадавших в тяжелом состоянии были доставлены в Новочебоксарскую городскую больницу", — говорится в сообщении минздрава.