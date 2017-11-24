В Москве неизвестные похитили более 300 килограммов красной игры

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Более 300 килограммов красной икры похитили неизвестные в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

"Около 19.17 на службу "02" поступило сообщение о том, что неизвестные, находясь в организации, загрузили в автомобиль более 300 килограммов красной икры и, не оплатив покупку, скрылись", — сказал дежурный офицер.

По его словам, их разыскивает полиция.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, материальный ущерб оценён в 900 тысяч рублей.