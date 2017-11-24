В Мурманске под завалами дома после взрыва газа никого не обнаружили

Сотрудник противопожарной службы у жилого дома в Мурманске, где произошел взрыв бытового газа. 24 ноября 2017

Сотрудник противопожарной службы у жилого дома в Мурманске, где произошел взрыв бытового газа. 24 ноября 2017

МУРМАНСК, 24 ноя — РИА Новости. Завалы после взрыва бытового газа в жилом доме в Мурманске разобраны, под ними никого не было, сообщил журналистам глава администрации Мурманска Андрей Сысоев, который находится на месте происшествия.

По данным местных властей, в результате ЧС пострадали два человека: пожилая женщина и молодой мужчина. В УМВД по Мурманской области РИА Новости сообщили, что пострадавшим числится один человек — мужчина, который с ожогами и травмами доставлен в больницу.

"Разобраны завалы, под ними людей нет, нуждающимся людям предоставят размещение в пунктах временного содержания в близлежащей школе", — сказал Сысоев.

Он также отметил, что на сегодняшнюю ночь, по предварительным оценкам, в размещении нуждаются жильцы двух квартир.

По словам Сысоева, соседние подъезды пятиэтажки не повреждены. По предварительным данным, квартиры пригодны для проживания.

"Управляющая компания решает вопрос по подключению воды и тепла в соседние подъезды", — отметил глава администрации.

Ранее в МЧС заявляли, что при взрыве бытового газа в пятиэтажке в Мурманске частично обрушилась кровля, загорелись две квартиры. Жильцы дома эвакуированы, на месте происшествия работают спасатели, которые тушат пожар при помощи высотного подъемного устройства.