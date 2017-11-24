При взрыве бытового газа в пятиэтажке Мурманска выбило стену

На месте пожара в жилом доме в Мурманске. 24 ноября 2017

На месте пожара в жилом доме в Мурманске. 24 ноября 2017

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Плиту стены на пятом этаже дома в Мурманске выбило при взрыве бытового газа, следует из фотографий, предоставленных МЧС.

На фотографиях видно зияющую на последнем этаже дыру, из которой полыхает огонь, боковая плита на пятом этаже искорежена.

Ранее в МЧС заявляли, что при взрыве бытового газа в пятиэтажке в Мурманске частично обрушилась кровля, загорелись две квартиры, сообщалось о двух пострадавших.

Жильцы дома эвакуированы, на месте происшествия работают спасатели, которые тушат пожар при помощи высотного подъемного устройства. Для граждан развернут пункт временного размещения. Обстановка, по словам представителя регионального главка ведомства, находится под контролем.