В Крыму суд арестовал подозреваемых в вымогательстве членов "Меджлиса"*

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости, Виктор Лященко. Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей для членов признанной экстремистской и запрещенной в РФ организации "Меджлис крымско-татарского народа"*, задержанных за вымогательство, сообщили РИА Новости в судебной инстанции.

Ранее сообщалось о задержании четырех членов меджлиса* за вымогательство денег в особом крупном размере у гражданина Турции. Речь шла о 7 тысячах долларов. Кроме того, отдельно был задержан еще один фигурант дела Руслан Трубач. Было возбуждено уголовное дело за вымогательство, совершенное группой лиц. Позже при обысках у членов меджлиса* были найдены автоматы, боевые патроны и экстремистская литература.

"Мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца избрана для четверых человек: Асан Чапух, Бекир Дегерменджи, Казим Аметов и Руслан Трубач", — сказали агентству в суде.

Еще один из задержанных Курсеит Абдуллаев был отпущен после допроса еще в четверг.

*Экстремистская организация, запрещенная в России