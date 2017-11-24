Источник: в Мурманске при пожаре в жилом доме пострадали два человека

На месте пожара в жилом доме в Мурманске. 24 ноября 2017

На месте пожара в жилом доме в Мурманске. 24 ноября 2017

МУРМАНСК/МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Число пострадавших при взрыве бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Мурманске увеличилось до двух человек, их состояние уточняется, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Ранее в МЧС заявляли, что при взрыве бытового газа в пятиэтажке в Мурманске частично обрушилась кровля, загорелись две квартиры, сообщалось об одном пострадавшем.

"Пострадало два человека, их состояние уточняется", — сказали агентству в экстренных службах.

По предварительным данным, в одной из квартир по улице Зеленой произошел хлопок и возник пожар. По данным экстренных служб, отошла часть стены дома, где произошел хлопок. На место стянуты все экстренные службы города.