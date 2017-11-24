В прокуратуре рассказали о состоянии детей, госпитализированных в Липецке

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Госпитализированные из-за внезапного ухудшения здоровья школьники в Липецке чувствуют себя удовлетворительно, причина произошедшего пока не выяснена, сообщила РИА Новости официальный представитель областной прокуратуры Татьяна Ткачева.

Инцидент произошел в средней школе №35 села Сселки в Липецке. ГУМЧС по региону проинформировало, что во время занятий ученикам пятого класса стало плохо, они почувствовали тошноту и головокружение. По последним данным, медпомощь потребовалась 28 ученикам. Специалисты в числе прочих прорабатывают версию воздействия на детей ультразвука из мобильного приложения, которое скачал один из учеников.

"Состояние детей удовлетворительное. Основная масса детей жаловалась на головные боли и тошноту. У кого-то из детей были судороги, но данных о том, что кто-то находится в реанимации, нет", — сказала собеседница агентства, добавив, что дату выписки медики пока не назначают.

По ее словам, в больницу прибыли родители детей. Сами школьники очень напуганы. В основном это пятиклассники, но есть и восьмиклассники, уточнила Ткачева.

"Пока никаких данных о том, что реально вызвало ухудшение состояния школьников, нет. Все исследования назначены. К версии, которая в СМИ прошла, о мобильном приложении, наши медики достаточно скептически относятся, но тем не менее она тоже будет проверена", — подчеркнула собеседница.

Она рассказала, что версия о воздействии на самочувствие детей ультразвука – скорее догадка. "Якобы на перемене один из восьмиклассников включил мобильное приложение, оно издает такой специфический писк, это услышала учительница, которая ребенка отругала и заставила выключить. И вот спустя некоторое время дети почувствовали ухудшение здоровья. Отсюда возникла версия, что именно это вызвало массовое недомогание детей", — рассказала Ткачева.