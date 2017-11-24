Чубайса допрашивали около двух часов по делу экс-главы "Роснано" о растрате

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы в пятницу около двух часов допрашивал главу "Роснано" Анатолия Чубайса в качестве свидетеля по делу экс-руководителя "Роснано" Леонида Меламеда о растрате.

Допрос Чубайса длился с трех часов дня до 16:45, основную массу вопросов ему задали гособвинители.

Суть показаний Чубайса свелась к тому, что госкорпорация не понесла "никакого ущерба" от заключения контракта с компанией ЗАО ИФК "Алемар", в которой Меламед занимал пост вице-президента. Соглашение с компанией касалось консультаций для принятия решения, финансировать ли отобранные инвестиционные проекты. В рамках договора компания также разрабатывала рекомендации по схемам финансирования, по построению системы управления и контроля за целевым использованием средств, переговорам с инвесторами.

Услуги обошлись в 1% от суммы инвестиций в утвержденные проекты, отмечал Чубайс. По словам свидетеля, Меламед не был акционером "Алемара", а должность вице-президента там занимал на общественных началах. "Благодаря работе с консультантом ("Алемар") нам удалось избежать убытков порядка 10 миллиардов рублей", — сказал Чубайс, отметив, что предотвращенные убытки — это своего рода прибыль.

После допроса Чубайс сказал журналистам, что "не согласен с обвинительным уклоном дела" и надеется на справедливое решение суда.

Следственный комитет России обвиняет Меламеда в растрате вверенного имущества государственной корпорации на сумму более 220 миллионов рублей. Обвиняемыми по уголовному делу, помимо Меламеда, являются его бывший заместитель Андрей Малышев и финансовый директор корпорации Святослав Понуров. Фигурантам дела грозит до 10 лет заключения, вину они не признают. Как отмечали ранее в "Роснано", на момент заключения сделки, в 2008 году, Меламед уже не работал в госкорпорации — его сменил Анатолий Чубайс.