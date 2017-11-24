Экс-сенатор от Карелии Алиханов получил шесть лет за мошенничество

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Экс-сенатор от Карелии Девлетхан Алиханов приговорен к шести годам колонии общего режима и штрафу за мошенничество, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Отмечается, что следователям удалось раскрыть разработанную Алихановым преступную схему по приобретению на подконтрольных ему лиц 13 приватизированных помещений, принадлежащих администрации Петрозаводска, в связи с чем бюджету города был причинен ущерб в особо крупном размере.

"Он признан виновным в совершении преступления… "мошенничество"… Приговором суда Алиханову назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 700 тысяч рублей, с удовлетворением заявленного потерпевшим гражданского иска", — говорится в сообщении.