После звонка о "минировании" Госдума работает в штатном режиме

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В Госдуму РФ поступил анонимный звонок об угрозе взрыва, после проверки здания все продолжает работать в штатном режиме, сообщили в аппарате ГД.

Ранее источник в экстренных службах сообщил РИА Новости о том, что правоохранители проверяют информацию о "минировании" здания Госдумы в центре Москвы.

"Действительно, поступил анонимный звонок с угрозой взрыва, была проведена проверка зданий Государственной думы. Никаких подозрительных предметов обнаружено не было. Все продолжает функционировать в штатном режиме", — сообщили журналистам в аппарате Госдумы.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. За два месяца с начала массовых звонков о якобы заложенных бомбах в 186 городах страны было эвакуировано более 2,3 миллиона человек, из них более четверти миллиона человек — только в Москве. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 — в Московской области. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.