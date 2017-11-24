Чубайс рассказал о сделке, из-за которой судят экс-главу "Роснано" Меламеда

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Глава "Роснано" Анатолий Чубайс в пятницу рассказал суду, что правление не возражало против заключения контракта с компанией, аффилированной с Леонидом Меламедом, передает корреспондент РИА Новости из зала Черемушкинского суда Москвы.

"Я самолично инициировал вопрос о проведении независимой оценки финансовой эффективности проектов корпорации, тендер на которую абсолютно законно выиграла ИФК "Алемар" (Меламед был вице-президентом этой компании)", — сказал Чубайс, выступая на процессе в качестве свидетеля.

По его словам, "из-за сомнений в аффилированности этот вопрос был вынесен на общий совет — в правление". "Поскольку никто не возражал, договор был утвержден", — рассказал Чубайс.

Соглашение касалось консультаций для принятия решения, финансировать ли отобранные инвестиционные проекты. В рамках договора компания также разрабатывала рекомендации по схемам финансирования, по построению системы управления и контроля за целевым использованием средств, переговорам с инвесторами.

Услуги обошлись в 1% от суммы инвестиций в утвержденные проекты, отметил Чубайс. При этом, по словам свидетеля, Мелалмед не был акционером "Алемара", а должность там занимал на общественных началах.

Следственный комитет России обвиняет Меламеда в растрате вверенного имущества государственной корпорации на сумму более 220 миллионов рублей. Обвиняемыми по уголовному делу, помимо Меламеда, являются его бывший заместитель Андрей Малышев и финансовый директор корпорации Святослав Понуров.

Фигурантам дела грозит до 10 лет заключения.