В Липецке прорабатывают версию воздействия ультразвука на школьников

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Специалисты выясняют причину ухудшения самочувствия учеников пятого класса школы в Липецке, прорабатывается и версия воздействия на детей ультразвука из мобильного приложения, скачанного одним из ребят, сообщила РИА Новости представитель городской администрации.

Инцидент произошел в средней школе №35 села Сселки в Липецке. ГУ МЧС по региону проинформировало, что во время занятий ученикам пятого класса стало плохо, они почувствовали тошноту и головокружение, в итоге 23 человека были госпитализированы.

Местные СМИ предположили, что ухудшение самочувствия ребят стало результатом воздействия на них ультразвука из мобильного приложения, которое скачал на свой телефон один из учащихся.

"Да, и эта версия тоже прорабатывается", — рассказала РИА Новости представительница городской администрации.

По ее словам, медики уже отвергли версию пищевого отравления. "Но что это? То ли кто-то принес вещество ядовитое, то ли еще что-то. Специалисты выясняют", — отметила собеседница агентства.

Она заявила, что около 11.00 директор школы позвонила спасателям и сообщила, что детям стало плохо. "Сразу туда наши спасатели подтянули скорую помощь, медицину катастроф. И, по последним данным, 28 человек в больницу доставили. Но из них 22 человека госпитализировано. Мы эти цифры еще уточняем", — сказала агентству представительница городской администрации.