Прокуратура выяснит причины ухудшения здоровья учеников школы в Липецке

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Прокуратура Липецкой области начала проверку в связи с инцидентом в местной школе, где почти 30 ученикам потребовалась помощь медиков после того, как во время урока они почувствовали тошноту и головокружение, сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в средней школе №35 села Сселки в Липецке. ГУ МЧС по региону проинформировало, что во время занятий ученикам пятого класса стало плохо, они почувствовали тошноту и головокружение. По последним данным, медпомощь потребовалась 28 ученикам. Как заявили РИА Новости в городской администрации, специалисты в числе прочих прорабатывают версию воздействия на детей ультразвука из мобильного приложения, которое скачал один из учеников.

"Прокуратура области совместно с прокуратурой Правобережного района города Липецка проводит проверку по сообщению в СМИ об инциденте в школе № 35, связанном с госпитализацией школьников", — говорится в сообщении.

В ходе проверки прокуроры выяснят, проводили ли педагоги школы воспитательные беседы с детьми. Также будет дана правовая оценка деятельности органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, самих подростков, а также их законных представителей.