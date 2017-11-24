В Краснодаре иномарка столкнулась с тепловозом

КРАСНОДАР, 24 ноя — РИА Новости. Иномарка в ночь на пятницу в Краснодаре столкнулась с тепловозом: пострадал пассажир автомобиля, сообщили РИА Новости в ГИБДД по Краснодарскому краю.

Авария произошла около 1.10 мск на улице Уральской.

"Пятидесятилетний водитель Daewoo Nexia, предварительно, не выполнил требования сигнала семафора на железнодорожном переезде, в результате чего допустил столкновение с тепловозом. В результате ДТП была травмирована 42-летняя пассажир иномарки. Ей назначено амбулаторное лечение", – заявил собеседник агентства.

Он добавил, что идет административное расследование.

Представитель ведомства напомнил, что за пересечение железнодорожных путей на запрещающий сигнал светофора водителю грозит штраф в 1 тысячу рублей, либо лишение прав от 3 месяцев до полугода.