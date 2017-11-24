РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

"Роснефть" может обратиться в суд по публикациям BBC по делу Улюкаева

Сюжет:
Дело Алексея Улюкаева (459)
12:5924.11.2017
04561
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСтенд компании Роснефть. Архивное фотоСтенд компании Роснефть. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев не исключил обращения компании в суд в связи публикацией ВВС якобы протоколов допроса главы "Роснефти" Игоря Сечина по делу экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева.

Игорь Сечин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь "Роснефти" прокомментировал просьбы вызвать Сечина в суд
"Не исключаем обращения в суд", — сообщил Леонтьев РИА Новости.

Ранее ВВС, ссылаясь на якобы протоколы допроса Сечина в ходе следствия по делу Улюкаева, сообщила, что первый разговор, в котором Улюкаев вымогал у главы нефтекомпании взятку, не слышали другие свидетели. Они могут подтвердить факт встречи, но не разговор.

Адвокат Улюкаева Дареджан Квеидзе в комментарии РИА Новости сообщила, что Сечин на допросе во время следствия заявил, что факт вымогательства взятки со стороны Улюкаева могут подтвердить другие люди.

"Я не знаю, что говорили адвокаты Улюкаева, пусть они в суде занимаются своим делом. Это же относится, кстати, и к BBC, потому что BBC не является судебной инстанцией и переключение внимания на BBC, по-моему, совершенно нелепо. У вас есть какие-нибудь основания считать эти документы подлинными? У вас есть какие-нибудь предположения о том, зачем это делается?", — прокомментировал Леонтьев.

Стенд компании Роснефть. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
"Коммерсант" пока не комментирует информацию о письме "Роснефти"
"Как минимум должностное преступление, вброс или фальсификация неких протоколов судебных во время процесса в то время, как эти же документы должны быть оглашены и рассмотрены в суде в ближайшее время. Зачем это делается? У меня есть очевидная совершенно версия — это тактика защиты: превратить процесс в балаган, потому что единственный способ отвести удар от пойманного с поличным взяточника — это дискредитировать процесс. Я бы не хотел в этом участвовать", — отметил Леонтьев.

Он посоветовал журналистам быть осторожнее, поскольку, по его мнению, в данной ситуации их просто используют.

Улюкаев обвиняется в получении взятки в размере 2 миллионов долларов за выдачу министерством экономического развития заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". Сечин является ключевым свидетелем обвинения в этом громком процессе. Именно он в сотрудничестве с ФСБ передал экс-министру сумку с двумя миллионами долларов, которые следствие считает взяткой. По версии защиты, Улюкаев был убежден, что в сумке лежало вино. Бывший министр заявлял, что расценивает произошедшее как провокацию.

Комментировать
Происшествия
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена