"Роснефть" может обратиться в суд по публикациям BBC по делу Улюкаева

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев не исключил обращения компании в суд в связи публикацией ВВС якобы протоколов допроса главы "Роснефти" Игоря Сечина по делу экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева.

"Не исключаем обращения в суд", — сообщил Леонтьев РИА Новости.

Ранее ВВС, ссылаясь на якобы протоколы допроса Сечина в ходе следствия по делу Улюкаева, сообщила, что первый разговор, в котором Улюкаев вымогал у главы нефтекомпании взятку, не слышали другие свидетели. Они могут подтвердить факт встречи, но не разговор.

Адвокат Улюкаева Дареджан Квеидзе в комментарии РИА Новости сообщила, что Сечин на допросе во время следствия заявил, что факт вымогательства взятки со стороны Улюкаева могут подтвердить другие люди.

"Я не знаю, что говорили адвокаты Улюкаева, пусть они в суде занимаются своим делом. Это же относится, кстати, и к BBC, потому что BBC не является судебной инстанцией и переключение внимания на BBC, по-моему, совершенно нелепо. У вас есть какие-нибудь основания считать эти документы подлинными? У вас есть какие-нибудь предположения о том, зачем это делается?", — прокомментировал Леонтьев.

"Как минимум должностное преступление, вброс или фальсификация неких протоколов судебных во время процесса в то время, как эти же документы должны быть оглашены и рассмотрены в суде в ближайшее время. Зачем это делается? У меня есть очевидная совершенно версия — это тактика защиты: превратить процесс в балаган, потому что единственный способ отвести удар от пойманного с поличным взяточника — это дискредитировать процесс. Я бы не хотел в этом участвовать", — отметил Леонтьев.

Он посоветовал журналистам быть осторожнее, поскольку, по его мнению, в данной ситуации их просто используют.

Улюкаев обвиняется в получении взятки в размере 2 миллионов долларов за выдачу министерством экономического развития заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". Сечин является ключевым свидетелем обвинения в этом громком процессе. Именно он в сотрудничестве с ФСБ передал экс-министру сумку с двумя миллионами долларов, которые следствие считает взяткой. По версии защиты, Улюкаев был убежден, что в сумке лежало вино. Бывший министр заявлял, что расценивает произошедшее как провокацию.