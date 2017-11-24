В Петербурге задержали главу женской ячейки "Хизб ут-Тахрир"*

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя — РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержали главу местной женской ячейки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Подозреваемая — гражданка России.

Возбуждено уголовное дело об организации деятельности террористической группировки и участии в ней.

Решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения.

В октябре в Татарстане силовики задержали восьмерых местных жителей — предполагаемых членов "Хизб ут-Тахрир"*. Они занимались пропагандой и вербовкой. Среди них, возможно, были лидеры ячейки.

Партия исламского освобождения ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*) в ряде стран мира признана террористической, в России ее деятельность также запрещена. Цель организации — создание всемирного исламского халифата.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.