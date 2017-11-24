Источник уточнил число госпитализированных после обвала котлована в Москве

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Медики госпитализировали двух рабочих, пострадавших при обвале котлована на юго-западе Москвы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Ранее стало известно, что в пятницу возле торгового центра "Мега Теплый Стан" обвалился котлован. Двух рабочих засыпало землей, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. Как уточнили в пресс-службе ГУМВД по Москве, ЧП произошло на строительных работах на Калужском шоссе.

"Из-под завала извлечены и госпитализированы два человека в состоянии средней степени тяжести", — сказал собеседник агентства, уточнив, что обвал грунта стены котлована глубиной 5 метров произошел при проведении работ по строительству дороги.

По его словам, ЧП произошло на внешней стороне МКАД напротив ТЦ "Мега Теплый Стан".