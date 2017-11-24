Суд объявил перерыв в рассмотрении иска о миллиардах Захарченко

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Никулинский суд Москвы объявил до 1 декабря перерыв в рассмотрении иска Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества семьи и близких полковника МВД Дмитрия Захарченко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство Захарченко об обеспечении участия Захарченко в прениях по видео-конференцсвязи удовлетворить, объявить перерыв в судебном заседании до 1 декабря, 9:30", — сказала судья Елена Кузнецова.

В пятницу в судебное заседание не явились практически все представители соответчиков, за исключением двух.

Госпитализированный ранее в ходе заседания адвокат Максимилиан Буров, представляющий интересы Ирины Петрушиной, которую прокурор называл сожительницей полковника Захарченко, на заседание 24 ноября не явился. Он направил в адрес суда ходатайство, в котором попросил провести прения сторон без участия его и его доверительницы.

Полковник Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре прошлого года по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. Позднее ему вменили еще несколько эпизодов взяточничества. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.

В настоящее время в Никулинском суде Москвы проходит процесс по изъятию в доход государства незаконно нажитого, как считает прокуратура, имущества Захарченко и его близких. Общая стоимость квартир, машин и других активов — около 9 миллиардов рублей.