Суд объявил перерыв в рассмотрении иска о миллиардах Захарченко

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Никулинский суд Москвы объявил до 1 декабря перерыв в рассмотрении иска Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества семьи и близких полковника МВД Дмитрия Захарченко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В пятницу в судебное заседание не явились практически все представители соответчиков, за исключением двух.
Госпитализированный ранее в ходе заседания адвокат Максимилиан Буров, представляющий интересы Ирины Петрушиной, которую прокурор называл сожительницей полковника Захарченко, на заседание 24 ноября не явился. Он направил в адрес суда ходатайство, в котором попросил провести прения сторон без участия его и его доверительницы.
В настоящее время в Никулинском суде Москвы проходит процесс по изъятию в доход государства незаконно нажитого, как считает прокуратура, имущества Захарченко и его близких. Общая стоимость квартир, машин и других активов — около 9 миллиардов рублей.