На территории ТЦ "Мега Теплый Стан" произошел обвал грунта

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. На территории торгового центра "Мега Теплый Стан" в Москве произошел обвал грунта в котловане строящегося объекта, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"Пострадали два человека, их осматривают медики", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, это рабочие, их засыпало землей. Площадь обвала — пять квадратных метров.

ЧП в Мега теплый стан. Завалило грунтом рабочих. Много пожарных и скорые. Выносят раненых… pic.twitter.com/KCmN9UatIT — alex bogatkin (@ABogatkin) 24 ноября 2017 г.

​В пресс-службе московского главка МВД агентству подтвердили, что два человека получили травмы во время строительных работ на Калужском шоссе.

На место выехали экстренные службы, обстоятельства выясняются.