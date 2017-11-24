Источник: в Крыму изъяли автоматы у задержанных членов «Меджлиса»*

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя — РИА Новости, Виктор Лященко. В результате обысков у задержанных накануне четырех членов признанной экстремисткой и запрещенной в РФ организации "Меджлис крымско-татарского народа"* были обнаружены три автомата Калашникова с боевыми патронами, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось о задержании четырех членов "Меджлиса"* за вымогательство денег в особо крупном размере у гражданина Турции. Речь шла о семи тысячах долларов.

"В результате обысков у одного из задержанных были изъяты три автомата Калашникова, 60 патронов, наркотики и экстремистская литература", — сказал собеседник агентства.

При этом он уточнил, что обыски проводились дома у задержанного лидера ялтинского регионального "Меджлиса"* Асана Чапуха.