В ДТП в Хабаровском крае погибла семья из трех человек

ХАБАРОВСК, 24 ноя — РИА Новости. Иномарка, в которой находилась семья из трех человек, врезалась в грузовик на автодороге в Солнечном районе Хабаровского края, взрослые и ребенок из легкового автомобиля погибли, сообщает УМВД РФ по региону.

Авария произошла на седьмом километре автодороги поселок Солнечный — поселок Горный.

"По предварительной информации, водитель иномарки выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением и совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем. В результате столкновения грузовик опрокинулся на легковой автомобиль. Семья из троих человек, находившихся в легковом автомобиле, погибла на месте происшествия. Среди них был десятилетний ребенок", — говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель иномарки не имел права управления транспортным средством, так как ранее был лишен водительских прав. На его машине были установлены летние шины.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники МЧС. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.