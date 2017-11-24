В Якутии арестовали обвиняемого в убийстве чемпиона по кикбоксингу

ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя – РИА Новости. Суд по ходатайству следствия арестовал обвиняемого в убийстве ранее пропавшего трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу Иннокентия Макарова в Якутии, сообщил РИА Новости представитель республиканского СУСК РФ.

Ранее СУСК сообщило, что Иннокентий Макаров пропал 5 ноября. Следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство". По подозрению в убийстве 22 ноября задержан житель села Ой, который дал показания об обстоятельствах преступления. В тот же день тело спортсмена с признаками смерти криминального характера нашли в лесу. Также задержали мужчину 1966 года рождения, который, как полагает следствие, помогал спрятать тело убитого. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "укрывательство преступления".

"Ходатайство следователя СК о заключении обвиняемого под стражу судом удовлетворено", — сказал собеседник.

По его словам, с подозреваемого в укрывательстве преступления взята подписка о невыезде.