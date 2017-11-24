Жительница Омска ранила ножом четырехлетнего сына за непослушание

НОВОСИБИРСК, 24 ноя – РИА Новости. Следователи СК в Омске возбудили уголовное дело в отношении беременной женщины, которая, пытаясь успокоить балующегося четырехлетнего сына, кинула в него ножом; ребенок попал в больницу, сообщает Следственное управление СК РФ по региону.

В управлении уточнили, что около полудня 23 ноября в детскую городскую больницу Омска был госпитализирован четырехлетний мальчик с ножевым ранением живота. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему". По версии следствия, к преступлению причастна 29-летняя мать мальчика.

"По предварительным данным, установленным во время проведения первоначальных следственных действий, ребенок, балуясь, хлопал по голове девятимесячную сестру и не реагировал на замечания матери, в связи с чем женщина, не выдержав, кинула в мальчика нож, который держала в руке, нарезая фрукты. В результате ее действий мальчику была причинена рана брюшной полости", — говорится в сообщении.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В СК отметили, что семья полная, характеризуется положительно, подозреваемая беременна третьим ребенком, в связи с чем в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.