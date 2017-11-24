Украинца задержали при попытке покинуть Крым под чужим именем

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Гражданин Украины пытался покинуть Крым по чужому паспорту, но был задержан пограничниками на двое суток до выяснения всех обстоятельств, сообщает крымское управление ФСБ РФ.

Гражданин Украины 1954 года рождения следовал по маршруту Севастополь – Киев и был задержан в пункте пропуска "Армянск".

В ходе пограничного контроля выяснилось, что паспорт не принадлежит предъявителю.

"Во время беседы мужчина признался, что на самом деле документ принадлежит его брату", — говорится в сообщении.

Кроме того, ранее за совершенное мошенничество нарушитель больше года отбывал наказание в Керчи.

"До выяснения всех обстоятельств совершенного правонарушения гражданин задержан на 48 часов", — говорится в сообщении.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье — "Покушение на незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации".

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