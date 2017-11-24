В Японском море загорелось судно с российскими моряками

ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя – РИА Новости. Пожар произошел на судне "Иман" с российским экипажем на борту, никто не пострадал, теплоход дрейфует в Японском море, сообщил РИА Новости начальник морского спасательно-координационного центра Владивосток Николай Пирожков.

"Пожар произошел сегодня утром в центральной части Японского моря. "Иман" шел из Тоямы во Владивосток с грузом техники. Пожар случился в машинно-котельном отделении. Экипаж судна загерметизировал его и потушил пожар. Пострадавших нет, загрязнения окружающей среды тоже нет. Угрозы жизни экипажа нет – топливо и продовольствие на судне есть. Теплоход находится в дрейфе", — сказал собеседник.

По его словам к месту происшествия направлен буксир "Нефтегаз-55" из Владивостока. Ожидается, что завтра утром он возьмет "Иман" на буксир и отведет во Владивосток.

"Иман" – судно под флагом Того, экипаж — 21 человек, все граждане России, добавил собеседник.