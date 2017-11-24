На острове Кунашир пропал смотритель маяка

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 ноя — РИА Новости. Смотритель маяка пропал на мысе Ловцова на Кунашире, на поиски вылетел вертолет, сообщает в пятницу пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области.

"Сегодня (в пятницу) в 11.14 (03.14) из аэропорта Южно-Курильск вылетел вертолет компании "Авиашельф". Группе, которая состоит из спасателей Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В.А. Полякова, сотрудников отдела внутренних дел и охотоведов, предстоят поисковые мероприятия пропавшего мужчины — смотрителя маяка на мысе Ловцова", — говорится в сообщении.

В минувшую среду в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Сахалинской области от оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы Южно-Курильского района поступила информация о том, что 19 ноября пропал гражданин 1965 года рождения.

Днем мужчина ушел из радионавигационной станции в сторону маяка и не вышел на связь в установленное время. О пропаже смотрителя маяка сообщила его жена.