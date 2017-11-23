Адвокат Улюкаева прокомментировал информацию СМИ о допросе Сечина

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин на допросе во время следствия заявил, что факт вымогательства взятки со стороны экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева могут подтвердить другие люди, сообщила РИА Новости адвокат Улюкаева Дареджан Квеидзе.

Ранее Би-би-си, ссылаясь на тексты протоколов написала, что факт разговора никто, кроме Сечина не слышал. Об этом глава "Роснефти" якобы рассказал на стадии следствия.

"Это не может соответствовать действительности, он такого не говорил. Напротив, он заявлял, что и другие свидетели могли это слышать", — отметила адвокат.

По ее словам, Сечина на стадии следствия допросили три раза. "Он действительно говорил, что разговор якобы произошел на саммите в Гоа, а сумму ему обозначили жестом двух пальцев. Но допрошенные в суде свидетели не видели даже этого жеста", — добавила Квеидзе.

Улюкаев обвиняется в получении взятки в размере 2 миллионов долларов за выдачу министерством экономического развития заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". Сечин является ключевым свидетелем обвинения в этом громком процессе. Именно он в сотрудничестве с ФСБ передал экс-министру сумку с двумя миллионами долларов, которые следствие считает взяткой. По версии защиты, Улюкаев был убежден, что в сумке лежало вино. Бывший министр заявлял, что расценивает произошедшее как провокацию.