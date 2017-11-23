Адвокат Улюкаева прокомментировал информацию СМИ о допросе Сечина

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин на допросе во время следствия заявил, что факт вымогательства взятки со стороны экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева могут подтвердить другие люди, сообщила РИА Новости адвокат Улюкаева Дареджан Квеидзе.
"Это не может соответствовать действительности, он такого не говорил. Напротив, он заявлял, что и другие свидетели могли это слышать", — отметила адвокат.
По ее словам, Сечина на стадии следствия допросили три раза. "Он действительно говорил, что разговор якобы произошел на саммите в Гоа, а сумму ему обозначили жестом двух пальцев. Но допрошенные в суде свидетели не видели даже этого жеста", — добавила Квеидзе.
Улюкаев обвиняется в получении взятки в размере 2 миллионов долларов за выдачу министерством экономического развития заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". Сечин является ключевым свидетелем обвинения в этом громком процессе. Именно он в сотрудничестве с ФСБ передал экс-министру сумку с двумя миллионами долларов, которые следствие считает взяткой. По версии защиты, Улюкаев был убежден, что в сумке лежало вино. Бывший министр заявлял, что расценивает произошедшее как провокацию.