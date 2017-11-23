На Ставрополье опрокинулся рейсовый автобус, сообщил источник

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Рейсовый автобус опрокинулся после съезда в кювет в Андроповском районе Ставропольского края, пострадали, по предварительным данным, четыре человека, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.

"На 263-м километре федеральной автодороге М-29 "Кавказ" съехал в кювет и опрокинулся рейсовый автобус, следовавший из Ейска в Пятигорск", — сказал собеседник агентства.

По его словам, из 10 пассажиров пострадали четверо, остальные шесть человек отправлены попутным транспортом к месту назначения. Пострадавшие госпитализированы в городскую больницу Невинномысска. Обстоятельства ДТП выясняются.