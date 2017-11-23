В Дагестане погибли пять человек при столкновении двух легковушек

МАХАЧКАЛА, 23 ноя — РИА Новости. Пять человек погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Дагестане, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МВД.

"Авария произошла на автодороге Буйнакск-Гимры при столкновении автомобилей "Лада Гранта" и "Лексус". В результате аварии пять человек скончались на месте", — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что количество пострадавших и причина аварии уточняются.

Представитель регионального минздрава подтвердил РИА Новости гибель пятерых человек при ДТП, среди погибших один ребенок. "Трое пострадавших с травмами средней степени тяжести доставлены в Буйнакскую центральную городскую больницу", — рассказал собеседник агентства.

Согласно данным регионального МЧС, авария произошла с участием трех автомобилей. Для ликвидации последствий аварии было привлечено более 30 человек и 10 единиц техники.