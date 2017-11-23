Пострадавшим в ДТП под Ростовом-на-Дону выплатят до двух миллионов рублей

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Пострадавшие в ДТП с маршрутным такси в Ростовской области могут получить выплаты в размере до 2 миллионов рублей в страховой компании "ЧСК", заявил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс.

Ранее сообщалось, что в среду утром автомобиль Chevrolet Cruze на трассе "Ростов-Ейск" выехал на встречную полосу и столкнулся с маршрутной "Газелью". Три человека, находившиеся в легковом автомобиле, скончались. ГУМВД по региону сообщало о восьми госпитализированных, представитель регионального минздрава ранее рассказал РИА Новости о шести госпитализированных, один из которых находится в крайне тяжелом состоянии.

"Пассажиры маршрутного микроавтобуса, пострадавшие при ДТП в Ростовской области, имеют право на страховые компенсации в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП)… перевозчик застраховал свою ответственность в ОАО "ЧСК", — сказал Юргенс.

Он уточнил, что размер страховых выплат пострадавшим зависит от вида травмы и степени ее сложности. Так, например, за ушибы и ссадины пострадавшие могут получить от 1 тысячи рублей, за переломы конечностей – от 60 до 300 тысяч рублей в зависимости от места перелома и степени тяжести травмы, причем за несколько травм выплаты суммируются и могут составить до 2 миллионов рублей.