В Иркутской области медведь украл у охотника ружья и скрылся в лесу

ИРКУТСК, 23 ноя – РИА Новости. Медведь в лесах Иркутской области украл у охотника два ружья, за это мужчина может лишиться права на приобретение, хранение и ношение оружия, сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.

По данным пресс-службы, у 57-летнего жителя Усть-Илимского района из таежного зимовья были похищены два ружья – "Вепрь" и "Иж". От потерпевшего полицейские узнали, что придя в лес, он направился за водой, а при возращении услышал шум и увидел в зимовье силуэт медведя. Чтобы избежать встречи с диким животным, безоружный охотник на несколько часов спрятался в лесу. Вернувшись к месту ночлега, он не смог найти мешок, в котором находились ружья. В течение нескольких дней мужчина пытался отыскать пропавшее имущество. Одно ружье с поврежденным прикладом ему удалось найти в тайге. Однако второе исчезло бесследно. Выехавшие на место происшествия полицейские также не смогли отыскать оружие.

"За нарушение правил хранения, повлекшие утрату оружия, в отношении владельца возбуждено административное производство по ст. 20.8 ч. 4 КоАП РФ, которая предусматривает лишение права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок до одного года, а также наложение штрафных санкций", — говорится в сообщении пресс-службы.