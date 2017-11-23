Во время пилотного проекта по маркировке лекарств завели 12 уголовных дел

МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. В рамках пилотного проекта по маркировке лекарств было возбуждено 12 уголовных дел, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на заседании комитета Госдумы по международным делам.

"Мы сейчас уже в этом году запустили пилотный проект, отработали все компоненты этого пилотного проекта… с 1 января 2018 года мы запускаем этот проект в промышленном масштабе", — сказала Скворцова.

Она отметила, что первые полгода уйдет на отработку дорогих лекарств, которые будут маркироваться первыми.

"Мы выявили огромное количество правонарушений, заведено 12 уголовных дел", — добавила министр, отметив, что промаркированные препараты, поставленные в регионы в рамках программы госгарантий, "всплывали" в других регионах.