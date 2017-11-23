В Хабаровском крае во время пожара погибли двое детей

ХАБАРОВСК, 23 ноя — РИА Новости. Тела двух девочек обнаружены в квартире жилого дома в Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края, где в четверг произошел пожар, сообщает СУСК РФ по региону.

"В четверг, 23 ноября 2017 года в квартире жилого дома, расположенного в городе Комсомольск-на-Амуре, произошел пожар. После тушения возгорания в одной из комнат обнаружены тела двух девочек. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление продуктами горения", — сообщает следственное управление.

Отмечается, что по факту смерти детей возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум лицам". Обстоятельства происшествия устанавливаются.

За последнюю неделю это второй в крае случай гибели детей при пожарах. Ранее сообщалось, что 18 ноября при пожаре в частном жилом доме в Хабаровске также погибли двое детей. Мать с младшим ребенком успела выскочить из горящего дома, двое детей спастись не успели.