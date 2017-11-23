В Хабаровском крае во время пожара погибли двое детей

ХАБАРОВСК, 23 ноя — РИА Новости. Тела двух девочек обнаружены в квартире жилого дома в Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края, где в четверг произошел пожар, сообщает СУСК РФ по региону.
Отмечается, что по факту смерти детей возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум лицам". Обстоятельства происшествия устанавливаются.
За последнюю неделю это второй в крае случай гибели детей при пожарах. Ранее сообщалось, что 18 ноября при пожаре в частном жилом доме в Хабаровске также погибли двое детей. Мать с младшим ребенком успела выскочить из горящего дома, двое детей спастись не успели.